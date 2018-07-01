Дзюба - первая скрипка, Головин - виолончель. Пианист Мацуев сравнил сборную России с оркестром

Знаменитый пианист и футбольный болельщик Денис Мацуев отметил, что сборная России, которая переиграла в 1/8 финала чемпионата мира Испанию (1:1, по пен. 4:3), сотворила чудо.

- Безусловно, мы все переживали, сорвали голос, может быть, седые волосы появились. Спасибо команде за это чудо! – приводит "Р-Спорт" слова Мацуева. - Мы стали свидетелями истории, мы творим историю, не только футболисты, но и болельщики, которые гонят, в хорошем смысле слова, нашу команду вперед. То, что происходит сейчас, иначе как чудом не назовешь, если вспомнить, что было буквально за 10 дней до чемпионата, что говорили про нашу сборную, про нашего тренера (Станислава Черчесова. - Прим. "СЭ"). Я очень дружу с нашим командором, нашим дирижером, как я его называю, и очень верю в его тренерский талант. Первые и вторые скрипки - это нападающие, если говорить о нашей сборной - Самедов, Черышев. Первая скрипка - Дзюба, потом пошла виолончель - Головин. Кларнет и фагот - это два опорника Зобнин и Газинский, четыре защитника - это четыре валторны.

Соперник россиян по четвертьфиналу определяется в данные минуты в матче Хорватия - Дания. После двух таймов счет ничейный 1:1. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.