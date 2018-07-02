Дзюба отразил пенальти в стиле Акинфеева. Видео

Форвард сборной России Артем Дзюба на тренировке попробовал себя в роли вратаря и отразил пенальти. Видео было опубликовано в официальном Твиттере команды на следующий день после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

- Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти, - говорится в сообщении.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko – Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)