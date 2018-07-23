Дзюба – о речи перед серией пенальти с Хорватией: "Даже не знал, что нас снимают"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба признался, что его мотивирующая речь перед серией пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) была импровизацией. Форвард отметил, что после поражения в раздевалке перед командой выступали Сергей Игнашевич, для которого эта игра стала последней в карьере, Федор Смолов, который не сумел реализовать одиннадцатиметровый, и он сам.

– Я даже не знал, что нас снимают. То, что есть на душе, в сердце, то и говорил. Даже ее не пересматривал, вообще не люблю на себя смотреть – смущаюсь, честно говоря. Перед Испанией тоже что-то говорили, но такие вещи совершаются на эмоциях, когда чувствуешь, что надо сделать что-то.

– По идее, это капитанские функции, но, наверное, Игорь Акинфеев в тот момент готовился к серии?

– Мы в эти моменты старались не трогать Игоря. Акинфеев – наш капитан, лидер, но он немножко в своем определенном мире, потому что он вратарь, так что да, он готовился.

– Вы вновь оказались вне списка бьющих. Эмоции испытали схожие с теми, что были во время серии с Испанией?

– Да, но это уже было не изменить, все мысли только о победе.

– Что в раздевалке?

– Сперва мы вместе с Федей Кудряшовым ходили на допинг-контроль, потом давал интервью. В раздевалке стояла гробовая тишина, всем было тяжело. Потом потрясающую речь произнес Сергей Игнашевич. Потом я. Потом Федя Смолов.

Мы подождали Федю Кудряшова, он все-таки 120 минут отыграл и не сразу смог выполнить обязательства перед допинговыми офицерами. Дождались и вместе отправились в автобус.

– Что сказали вы?

– Пусть это останется там. Если вкратце, то сказал, что горжусь всеми ребятами, что большой честью было с ними играть. Игнашевичу выразил огромную благодарность. Мы до конца не осознаем, насколько он, Жирков и Самедов, которые заканчивают карьеру в сборной, легендарные игроки, которые много сделали для российского футбола.

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