Дзюба - о 5:0 в матче открытия ЧМ-2018: "Счет чересчур крупный"

Форвард сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0). Нападающий появился на поле во втором тайме и менее чем через две минуты отличился ударом головой и довел счет до крупного.
– Счет чересчур крупный. Получилось абсолютно все. Мы счастливы быть частью истории. Когда ехали на игру, то нам все махали, приветствовали. Жизнь прекрасна. Спасибо всем! – сказал Дзюба. (Дмитрий СИМОНОВ)
Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018