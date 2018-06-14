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Дзюба - о 5:0 в матче открытия ЧМ-2018: "Счет чересчур крупный"


Форвард сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0). Нападающий появился на поле во втором тайме и менее чем через две минуты отличился ударом головой и довел счет до крупного.

– Счет чересчур крупный. Получилось абсолютно все. Мы счастливы быть частью истории. Когда ехали на игру, то нам все махали, приветствовали. Жизнь прекрасна. Спасибо всем! – сказал Дзюба. (Дмитрий СИМОНОВ)

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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