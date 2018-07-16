Дзюба не стал смотреть на свои слезы. Видео

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба закрыл лицо футболкой, чтобы не видеть записи интервью, которое он дал после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Напомним, что форвард заплакал во время этого комментария.

Его одноклубник Александр Кокорин, не принимавший участия в чемпионате мира из-за трамвы, наоборот, радостно смеялся, глядя на экран.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.