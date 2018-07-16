22:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба не стал смотреть на свои слезы. Видео


Нападающий сборной России и "Зенита"  Артем Дзюба закрыл лицо футболкой, чтобы не видеть записи интервью, которое он дал после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Напомним, что форвард заплакал во время этого комментария. 

Его одноклубник Александр Кокорин, не принимавший участия в чемпионате мира из-за трамвы, наоборот, радостно смеялся, глядя на экран. 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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