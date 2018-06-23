Дзюба назвал себя русским Федерером

Форвард сборной России Артем Дзюба сравнил себя с первой ракеткой мира Роджером Федерером.



- Вы шикарно играете в настольный теннис.



- Вы меня еще не видели в большом. Я во все играх неплохо оснащен, но больше всего большой теннис люблю.



- Вы хоть раз играли в большой теннис с Жирковым?



- Нет, я думаю у него шансов мало. У меня хорошая подача первая, вторая – крученая и возле сетки играю. Я русский Федерер. У него шансов нет. Юрка устанет. Он уже не тот. Всеми нами любимый Юрка уже сыпется.

В двух стартовых матчах чемпионата мира на счету Дзюбы два гола в двух матчах.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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