16:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба назвал себя русским Федерером

Роджер ФЕДЕРЕР. Фото AFP
Роджер ФЕДЕРЕР. Фото AFP

Форвард сборной России Артем Дзюба сравнил себя с первой ракеткой мира Роджером Федерером.

- Вы шикарно играете в настольный теннис. 

- Вы меня еще не видели в большом. Я во все играх неплохо оснащен, но больше всего большой теннис люблю. 

- Вы хоть раз играли в большой теннис с Жирковым

- Нет, я думаю у него шансов мало. У меня хорошая подача первая, вторая – крученая и возле сетки играю. Я русский Федерер. У него шансов нет. Юрка устанет. Он уже не тот. Всеми нами любимый Юрка уже сыпется. 

В двух стартовых матчах чемпионата мира на счету Дзюбы два гола в двух матчах.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь 

Дополнительная информация

https://vk.com/teamrussia?w=wall-153506828_70558

К комментариям
7
Материалы других СМИ