Дзюба назвал оптимистом человека, приготовившего баннер "Играем за вас"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба признался, что смутно помнит то, что происходило после завершения победной серии пенальти против Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

– Что происходило на скамейке во время дополнительного времени и серии пенальти?

– Снова безумие! Сердце выпрыгивало! Все друг друга поддерживали. Еле живы были – вот-вот кто-то упадет. Колоссальное напряжение. Такого не испытывали никогда и нигде. Они нас там, тут придавили. Потом пенальти. Постоянно на стрессе были.

– Когда Акинфеев отбил решающий удар, помните, как к нему бежали?

– Как рванул и перепрыгнул борт – да. Потом – не очень. Там такое сумасшествие творилось. Не могли поверить, что это произошло. Большинство парней плакали от счастья. Половина штаба и кто работал со сборной – тоже. Кстати, когда увидел баннер "Мы играем для вас", вообще не понял! Думаю, кто это у нас такой оптимист, что заранее его приготовил?

– Вы о нем заранее не знали?

– Честно – нет. Посыл такой был, и эту фразу между собой в команде произносили. Но о баннере ни слова не было. Так что, те кто его сделал – молодцы! И вся скамейка. Такие эмоции придавала! Потом уже, кстати, на видео рассмотрел, как радовался Саша Ерохин. Глядя на это подумал – точно ли это он? Это было очень круто!

– В этой куче-мале никого на эмоциях не побили?

– Нет. Но на такой эйфории даже разбиться, как мне кажется, невозможно. Сумасшествие творилось! Нечто подобное происходило и когда сравняли счет в дополнительное время с Хорватией. Я побежал было за Андреем Луневым, но он мне метров 10 "привез". Мне минут 15 надо было, чтобы через ограждение перелезть, а он одним разом перемахнул.

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