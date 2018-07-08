Дзюба назвал игроков сборной России, на которых нужно равняться

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что футболисты должны брать пример с защитника Сергея Игнашевича и голкипера Игоря Акинфеева. Вчера российская национальная команда уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).

- Каждый игрок нашей сборной - красавец. Но особенно выделю Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева. Это легенды, на них нужно равняться, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России.

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