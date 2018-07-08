16:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба назвал игроков сборной России, на которых нужно равняться


Нападающий сборной России  Артем Дзюба считает, что футболисты должны брать пример с защитника Сергея Игнашевича и голкипера Игоря Акинфеева. Вчера российская национальная команда уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).

- Каждый игрок нашей сборной - красавец. Но особенно выделю Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева. Это легенды, на них нужно равняться, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России.

Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ