21:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Дзюба is back!" Твиттер сборной сравнил Артема с терминатором

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Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный возвращению нападающего Артема Дзюбы к тренировкам в общей группе. Форвард, не игравший за национальную команду с октября 2016 года и из-за болезни пропустивший начало австрийского сбора, сравнивается с роботом из известной кинофраншизы "Терминатор".

В видеозаписи показывается процесс сборки андроида. Эти кадры сменяются нарезкой моментов с тренировок Дзюбы. Ролик заканчивается фразой "I`ll be back", которую произносит закадровый голос Арнольда Шварценеггера.

Напомним, сборная России c 20 мая находится на сборе в Австрии, где готовится к домашнему чемпионату мира. Зарубежный этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии.

1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

Дзюба - снова в сборной! Вы этому рады? // Дзюба вернулся в сборную

 

Вторник. Нойштифт. Артем ДЗЮБА после тренировки сборной России занялся фотографией.


 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ЕЕНИТ-2007

Шерман ?? шерминатор!

22:14

SirRedDevil

жидкий его замочит )

22:08

баламошка

Е.анатор он)

21:31

shpasic

Терминатор тоже перебздел?

21:25

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