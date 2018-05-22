"Дзюба is back!" Твиттер сборной сравнил Артема с терминатором

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный возвращению нападающего Артема Дзюбы к тренировкам в общей группе. Форвард, не игравший за национальную команду с октября 2016 года и из-за болезни пропустивший начало австрийского сбора, сравнивается с роботом из известной кинофраншизы "Терминатор".

В видеозаписи показывается процесс сборки андроида. Эти кадры сменяются нарезкой моментов с тренировок Дзюбы. Ролик заканчивается фразой "I`ll be back", которую произносит закадровый голос Арнольда Шварценеггера.

Напомним, сборная России c 20 мая находится на сборе в Австрии, где готовится к домашнему чемпионату мира. Зарубежный этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии.

1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

Aртем Дзюба is back 😎😊 pic.twitter.com/r9oRlA9TI8 – Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Дзюба - снова в сборной! Вы этому рады? // Дзюба вернулся в сборную



