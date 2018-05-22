"Дзюба is back!" Твиттер сборной сравнил Артема с терминатором

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный возвращению нападающего Артема Дзюбы к тренировкам в общей группе. Форвард, не игравший за национальную команду с октября 2016 года и из-за болезни пропустивший начало австрийского сбора, сравнивается с роботом из известной кинофраншизы "Терминатор".
В видеозаписи показывается процесс сборки андроида. Эти кадры сменяются нарезкой моментов с тренировок Дзюбы. Ролик заканчивается фразой "I`ll be back", которую произносит закадровый голос Арнольда Шварценеггера.
Напомним, сборная России c 20 мая находится на сборе в Австрии, где готовится к домашнему чемпионату мира. Зарубежный этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии.
1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".
Aртем Дзюба is back 😎😊 pic.twitter.com/r9oRlA9TI8– Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.
Дзюба - снова в сборной! Вы этому рады? // Дзюба вернулся в сборную
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
ЕЕНИТ-2007
Шерман ?? шерминатор!
22:14
SirRedDevil
жидкий его замочит )
22:08
баламошка
Е.анатор он)
21:31
shpasic
Терминатор тоже перебздел?
21:25