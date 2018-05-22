Дзюба и Дзагоев тренируются. В сборной - все, кроме Габулова

Сборная России сегодня проводит тренировку в Нойштифте в практически полном составе - на поле вышли все 27 человек, кто уже приехал на австрийский сбор в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Отсутствует только Владимир Габулов - голкипер "Брюгге" участвовал в чемпионском параде команды и прибудет в Нойштифт сегодня, 22 мая.
К занятиями присоединились форвард Артем Дзюба (была температура из-за ангины) и полузащитник Алан Дзагоев (испытывал проблемы с мышцами голени). (Дмитрий СИМОНОВ)
А вот и Дзюба pic.twitter.com/nT1COP2IR9– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.