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Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную прорывов ЧМ-2018 по версии ESPN


Нападающие сборной России  Артем Дзюба и Денис Черышев вошли в символическую команду футболистов, совершивших прорыв в своей игре на чемпионате мира, по версии ESPN. 

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Чо Хен У (Корея) - Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Люка Эрнандез (Франция) - Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония) - Мэттью Лэки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

На этом чемпионате мира Дзюба забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи, Черышев стал автором 4-х забитых мячей. 

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Россия - Хорватия

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