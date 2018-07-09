Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную прорывов ЧМ-2018 по версии ESPN

Нападающие сборной России Артем Дзюба и Денис Черышев вошли в символическую команду футболистов, совершивших прорыв в своей игре на чемпионате мира, по версии ESPN.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Чо Хен У (Корея) - Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Люка Эрнандез (Франция) - Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония) - Мэттью Лэки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

На этом чемпионате мира Дзюба забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи, Черышев стал автором 4-х забитых мячей.

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 пен.).