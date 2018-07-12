Дзюба и Черышев: первые игроки сборной России с миллионом подписчиков в Инстаграме

Футболисты сборной России – форвард "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев – во время чемпионата мира по футболу-2018 преодолели отметку в миллион подписчиков в личных аккаунтах в Инстаграме. Они первыми из игроков национальной команды собрали такое количество поклонников в популярной соцсети.

Дзюба ведет Инстаграм с января 2016 года и на данный момент сделал 152 публикации (из них 22 – это селфи с партнерами по сборной-2018 в самолете по пути из Сочи в Новогорск после четвертьфинала).

Спасибо всей России!!!!❤️ Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 7:08 PDT

Черышев ведет свою страницу с мая 2013 года и на данный момент сделал 538 публикаций.

Ya estoy por aquí Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 20 Май 2013 в 12:30 PDT

Сборная России на чемпионате мира по футбоду-2018 остановилась на стадии четвертьфинала. В минувшую субботу в Сочи хозяева турнира уступили Хорватии – 2:2, пенальти – 3:4.

Статистика Дзюбы на турнире - здесь, статистика Черышева - здесь.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

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