Дзюба и Черышев: первые игроки сборной России с миллионом подписчиков в Инстаграме

Футболисты сборной России – форвард "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев – во время чемпионата мира по футболу-2018 преодолели отметку в миллион подписчиков в личных аккаунтах в Инстаграме. Они первыми из игроков национальной команды собрали такое количество поклонников в популярной соцсети.
Дзюба ведет Инстаграм с января 2016 года и на данный момент сделал 152 публикации (из них 22 – это селфи с партнерами по сборной-2018 в самолете по пути из Сочи в Новогорск после четвертьфинала).
Черышев ведет свою страницу с мая 2013 года и на данный момент сделал 538 публикаций.
Сборная России на чемпионате мира по футбоду-2018 остановилась на стадии четвертьфинала. В минувшую субботу в Сочи хозяева турнира уступили Хорватии – 2:2, пенальти – 3:4.
Статистика Дзюбы на турнире - здесь, статистика Черышева - здесь.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
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