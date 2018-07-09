16:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба хотел просто пообедать, а его атаковали с просьбой сделать фото


После вылета сборной России с чемпионата мира форвард команды Артем Дзюба продолжает пользоваться спросом как у болельщиков, так и простых людей.

29-летний нападающий "Зенита" пришел пообедать в одном из ресторанов, как его обступили поклонники с просьбой сфотографироваться. 

Накануне сам Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности. Каждая из 22 публикаций была подписана: "Мои Воины! Моя Гордость!".

Сборная России дошла на домашнем чемпионате мира до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Дзюба забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в пяти играх.

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