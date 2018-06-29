Дзюба готов встать в ворота, если с Испанией будет серия пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба сказал, что будет, если в матче с Испанией дело дойдет до серии пенальти.

- Испанцы, говорят, тренируют серию пенальти.

- Они профессионалы и отрабатывают все варианты. Наверное, они льстят и стараются немного нас успокоить. Но Испания – фаворит, это все понимают. Наш матч будет как боксерский поединок. Опытный и матерый чемпион против молодого и дерзкого.

- Рокки Бальбоа?

- Можно сказать – Рокки Бальбоа! Нужно терпеть, нужно работать, перекрывать все зоны и искать свое счастье в любой атаке.

- Но если дойдет до пенальти?

- Лотерея будет. Может, в ворота встану! Готов! Тренировался! (смеется) (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

У сборной России новый вратарь... Артем Дзюба!