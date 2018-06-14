Дзюба догнал по голам за сборную Кокорина и Смолова. Следующая цель - Мостовой и Широков

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) забил 12-й гол за национальную команду. По этому показателю он догнал Федора Смолова и Александра Кокорина, а с учетом советской истории - еще и Федора Черенкова.

На один гол больше забили Александр Мостовой (три из них - за сборную СССР) и Роман Широков.

Среди действующих игроков сборной Кокорин, Дзюба и Смолов делят первое место. Из футболистов, продолжающих карьеру, больше забил только Андрей Аршавин (17), но он не играет в национальной команде с 2012 года. Лучшим бомбардиром среди россиян остается Александр Кержаков - 30.

Сборная России на чемпионате мира по футболу