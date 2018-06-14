23:36 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба догнал по голам за сборную Кокорина и Смолова. Следующая цель - Мостовой и Широков


Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) забил 12-й гол за национальную команду. По этому показателю он догнал Федора Смолова и Александра Кокорина, а с учетом советской истории - еще и Федора Черенкова

На один гол больше забили Александр Мостовой (три из них - за сборную СССР) и Роман Широков

Среди действующих игроков сборной Кокорин, Дзюба и Смолов делят первое место. Из футболистов, продолжающих карьеру, больше забил только Андрей Аршавин (17), но он не играет в национальной команде с 2012 года. Лучшим бомбардиром среди россиян остается Александр Кержаков - 30.

Россия - Саудовская Аравия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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