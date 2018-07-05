Дзюба - большой человек, который пользуется большим спросом. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба пользуется огромным спросом у болельщиков. В отеле в Сочи, куда команда сегодня заселилась в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, к форварду за автографом выстроилась большая очередь.
– На большого человека – большой спрос, – отмечается в сообщении пресс-служба сборной России. За выход в полуфинал чемпионата мира Россия поспорит с Хорватией 7 июля.
На большого человека – большой спрос 😎 pic.twitter.com/cQoJsYjald– Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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