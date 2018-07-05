Дзюба - большой человек, который пользуется большим спросом. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба пользуется огромным спросом у болельщиков. В отеле в Сочи, куда команда сегодня заселилась в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, к форварду за автографом выстроилась большая очередь.

– На большого человека – большой спрос, – отмечается в сообщении пресс-служба сборной России. За выход в полуфинал чемпионата мира Россия поспорит с Хорватией 7 июля.