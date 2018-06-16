Дзола сравнил игру Роналду против Испании с игрой Марадоны против Англии в 1986 году

Бывший нападающий сборной Италии Джанфранко Дзола был впечатлен игрой нападающего сборной Португалии​ Криштиану Роналду в матче чемпионата мира-2018 против Испании (3:3). Португалец оформил хет-трик, забив третий мяч на последних минутах со штрафного.

- Это, наверное, одно из самых целостных выступлений, которые я когда-либо видел на чемпионатах мира, - цитирует SuperSport Дзолу. - Может быть, оно сопоставимо с знаменитой игрой Марадоны против Англии.

Все о ЧМ-2018 по футболу – здесь