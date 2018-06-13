Джошуа Рисдон: "У французов отличный состав, но австралийцы принимают вызов"

Защитник сборной Австралии Джошуа Рисдон поделился своими ожиданиями в преддверии матча с Францией в рамках чемпионате мира. Помимо Австралии и Франции в группе C играют Перу и Дания.



– Не так важно, какой именно состав будет у соперника, все игроки очень сильные. Состав французов – это что-то нереальное, – цитирует ESPN Рисдона. – Нам будет тяжело, но для австралийцев чем сложнее, тем лучше. Мы принимаем вызов и, надеюсь, сумеем успешно провести стартовый матч.

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