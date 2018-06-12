10:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джошуа Рисдон: "Пришлось отложить медовый месяц из-за чемпионата мира"


Защитник сборной Австралии  Джошуа Рисдон отметил, что перенес свой медовый месяц из-за участия в чемпионате мира. По его словам, жена отнеслась к этому спокойно.

– Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждет, – цитирует "Р-Спорт" Рисдона. – Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180612/1137887404.html

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