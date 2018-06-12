Джошуа Рисдон: "Пришлось отложить медовый месяц из-за чемпионата мира"

Защитник сборной Австралии Джошуа Рисдон отметил, что перенес свой медовый месяц из-за участия в чемпионате мира. По его словам, жена отнеслась к этому спокойно.

– Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждет, – цитирует "Р-Спорт" Рисдона. – Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель.