Джошуа Киммих: "Вчера мы посмотрели первый матч сборной России..."

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих отметил, что команда с нетерпением ждет первого матча группового турнира чемпионата мира против Мексики.

Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Немцы проживают в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА.

- Вчера мы посмотрели первый матч сборной России (против команды Саудовской Аравии - 5:0), - цитирует ТАСС Киммих. - Радостное ожидание нашего старта на чемпионате мира растет, и мы с нетерпением ждем нашего первого матча против команды Мексики. В каждой игре мы хотим побеждать и, конечно же, хотим хорошо стартовать на чемпионате мира и победить в первом матче.

Наша команда сильно изменилась за прошедший год. Тогда, на Кубке конфедераций, была совершенно другая сборная Германии, и в том полуфинальном матче с Мексикой наш соперник больше владел мячом, однако мы смогли использовать их ошибки и одержать победу.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу