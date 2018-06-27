Джошуа Киммих: "Хотел бы, чтобы Лев остался"

Защитник сборной Германии - о поражении в матче с Кореей (0:2) и Йоахиме Леве.

- Каковы причины поражения?

- Наверное, прав тренер, говоря, что нам не хватило легкости. Во втором тайме нам не хватило гола. Думаю, даже одного забитого мяча хватило бы, чтобы пройти дальше.

- Проблемы были заметны еще в товарищеских матчах: последняя хорошая игра была в марте 2017 года.

- Не знаю, связано ли это с товарищескими матчами. Факт в том, что здесь, на чемпионате мира, мы не показали хорошей игры.

- Что значит это для будущего сборной? Вы бы хотели, чтобы Лев остался?

- Лично я хотел бы этого.

- Проанализируйте сегодняшнюю игру.

- Сложно сейчас анализировать. Возможно, в первом тайме мы играли не слишком смело, чересчур осторожно и создали не так много моментов, как хотелось бы. Не хватало последнего паса. Во втором тайме игра была лучше, мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Может, нам просто не повезло.

- Ожидаете ли вы радикальные изменения в команде?

- Не знаю.

- Что сказал тренер в раздевалке?

- Ничего. (Ярослав СУСОВ)

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую Германию совсем не жаль