Джорджо Кьеллини: "Шансы Италии и Швеции равны"

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини не считает свое команду фаворитом в стыковых матчах со Швецией. Команды проведут встречи за право сыграть на ЧМ-2018 10 и 13 ноября.

– Шведы играют по классической схеме 4-4-2 с компактными и узкими линиями, что не дает свободы соперникам, – цитирует Gazzetta dello Sport Кьеллини. – В плей-офф все статусы уходят на второй план, шансы равны. Команда должна снова почувствовать расслабленность, которую утратила после игры с Испанией, которая на самом деле могла закончиться как угодно. Нас освистывали в матче с Израилем, что было несправедливо, поскольку мы понимали, что скорее всего придется играть стыковые матчи. Команда к ним готова.