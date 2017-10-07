Джорджо Кьеллини: "Энтузиазм Италии подорвало поражение от Испании"

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини после ничьей с Македонией (1:1) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что был проведен не очень хороший матч. По мнению 33-летнего игрока, необходимо вернуть расположение фанатов национальной команды.

- Поражение от Испании подорвало энтузиазм сборной Италии, - заявил Кьеллини в эфире телеканала Rai Sport. - Возможно, мы обманывали себя тем, что думали о себе лучше, чем есть на самом деле. Мы провели не очень хороший матч. Но нужно продолжать работать, это единственный секрет. Нужно быть спокойными, но при этом показывать характер. Необходимо вернуть аплодисменты наших фанатов. Они расстроены, но в нужный момент будут с нами.