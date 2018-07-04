Джордан Пикфорд: "Я был уверен, что мы выиграем серию пенальти"

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд - о матче команды со сборной Колумбии (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Я был уверен в нашей победе в серии пенальти. Не нервничал совсем, ведь мы верим друг в друга, - цитирует англичанина ТАСС. - Мы готовились к такому развитию событий, готовились к серии пенальти. Мы хорошо изучили колумбийцев, готовились конкретно к этому матчу. Теперь все мысли о сборной Швеции, и мы будем готовы.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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