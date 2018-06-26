Джордан Пикфорд: "Кейн - форвард топ-уровня, могу сказать как человек, противостоящий ему на тренировках"

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд назвал Харри Кейна нападающим топового уровня. В двух матчах чемпионата мира-2018 Кейн забил 5 голов и лидирует в списке бомбардиров.
- Кейн - форвард топ-уровня, он великолепно завершает атаки, - цитирует "Р-Спорт" Пикфорда. - Могу сказать это как человек, который постоянно противостоит ему на тренировках. Он здорово справляется с давлением, находится в отличной форме. Если у Харри появляется хороший момент, он обязательно его реализует.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180626/1138569844.html