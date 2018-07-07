Джордан Пикфорд: "Что я делаю для того, чтобы отвечать шутникам? работаю и стараюсь отбивать мячи"

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, который стал лучшим игроком победного четвертьфинального матча против Швеции (2:0), заявил, что он очень рад попаданию в полуфинал чемпионата мира-2018. Также он заметил, что на него никак не влияет критика, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ

– Мы всегда говорили, что нужно сосредотачиваться на каждом матче, – сказал Пикфорд. – Наша команда сплоченная, это помогает контролировать игру. Поэтому победили сегодня 2:0. Провели сухой матч.

– Вы опять испортили настроение всем тем, кто любит пошутить над английскими вратарями. Что вы для этого делаете?

– Работаю, не покладая рук, каждый день! Стараюсь отбивать мячи. Поэтому и не пропустил сегодня.

– Вы стали таким же великим вратарем, как Гордон Бэнкс и Питер Шилтон. Что для вас значит факт попадания в полуфинал?

– Это здорово! У меня был хороший сезон. Я себя отлично чувствую, не накручиваю. Всегда наслаждаюсь футболом. Длина и высота ворот везде одна и та же. А критика на меня никак не влияет.

Швеция - Англия: онлайн-трансляция матча

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