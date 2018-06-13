Джордан Хендерсон: "Сборная Испании лишилась тренера? Я шокирован, но у них фантастическая команда"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после открытой тренировки на базе в Зеленогорске рассказал о подготовке к чемпионату мира. По его словам, он был шокирован увольнением главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

- Это была отличная тренировка, первая после нашего приезда, - отметил Хендерсон. - Важно было почувствовать поле. Мы с энтузиазмом смотрит в будущее, у нас неплохая группа, хотя уверен, что будет непросто. У нас молодой состав, ребятам не терпится сыграть. Верим, что мы можем добиться хорошего результата. Это будет непростая игра.

- Главный тренер сборной Испании был уволен сегодня...

- Это не здорово для них, настоящий шок услышать о таком за день до начала турнира. Но у них отличная фантастическая команда, думаю, они справятся со всеми сложностями. (Игорь НОВИКОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи