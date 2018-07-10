Джордан Хендерсон: "Надеюсь, в течение ближайшей недели Англия добьется еще пары побед"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии отметил, что команда должна быть сосредоточена на игре, а не на истории.

- Я думаю, мы должны сосредоточиться на том, что должны сделать, а не на истории, - цитирует "РИА Новости" Хендерсона. - Это очень важная игра для нас, и дополнительная мотивация нам не нужна. У нас были победы в прошлом, в том числе в 1966 году, когда чемпионат мира был в Англии. Надеюсь, в течение ближайшей недели мы добьемся еще пары побед.

Я пытаюсь быть лидером, но хочу выигрывать в команде; один в поле не воин. Я просто вношу свой вклад, мы идем вперед.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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