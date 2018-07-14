Джон Стоунс: "Реально горжусь сборной Англии"

Защитник сборной Англии Джон Стоунс подвел итоги матча за третье место на чемпионате мира с Бельгией (0:2).

- Я реально горжусь всеми ребятами, которые были в составе. Сейчас сложно что-то анализировать, - сказал Стоунс. - Надеюсь, мы заставили собой гордиться наших болельщиков, пусть и не добились такого успеха.

- Что скажете о своей игре?

- Наслаждался ей и этими вызовами в виде больших матчей. Хотелось испытать себя, отдать все силы. Сейчас я могу сказать, что отдал на поле все.

- Два года назад вы были на Евро, а сейчас провели все семь матчей на чемпионате мира.

- Тогда был сложный турнир. Я знаю, каково это: вообще не выходить на поле. То же самое чувствовали и нынешние ребята. Я пережил такую ситуацию. Нужно приложить большие усилия, чтобы сыграть семь матчей, дойти до полуфинала, бить рекорды и играть против топ-команд. Я очень этим горжусь.

- Раньше говорилось, что из-за клубных противостояний в команде был распад. Сейчас кажется, что все не так. Необычно возвращаться из сборной, когда так сблизились с ребятами?

- Нет, просто. С ребятами мы будем встречаться весь сезон. У нас была отличная команда. Я с нетерпением жду общения с партнерами в будущем. Надо отдать должное Гарету Саутгейту и остальному персоналу. Они все сделали безупречно. Это эталон для Англии. Мы задали планку и будем пытаться поднять ее еще выше. Мы можем взять много позитива из этого опыта. (Игорь НОВИКОВ)

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