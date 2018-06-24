Джон Стоунс: "Мы хотим продолжать побеждать и выиграть чемпионат мира"

Защитник сборной Англии Джон Стоунс отметил, что команда хорошо начала чемпионат мира, а также подвел итоги сегодняшнего матча против Панамы (6:1), в котором Стоунс забил два мяча.

Англичанам осталось провести последнюю игру группового этапа: 28 июня с Бельгией в Калининграде.

- Никогда бы не подумал, что забью два гола на чемпионате мира. В детстве я даже не мечтал играть за сборную, не то, что забивать за нее. Это особый момент для меня, - приводит "Р-Спорт" слова Стоунса. - Главное, что мы вышли из группы, остальное - это бонус. Мы здорово начали эту кампанию, мы хотим продолжать побеждать и выиграть турнир. Нам нужно победить Бельгию, мы не должны думать о втором месте.

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