Джон Оби Микел: "В первом тайме у Месси был всего один момент"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел после матча чемпионата мира-2018 с Аргентиной (1:2) оценил игру капитана соперника Лионеля Месси. При этом он отметил, что вся команда у латиноамериканцев – высокого уровня.

– К сожалению, мы проиграли, хотя приложили все усилия, – сказал Микел. – Из приятного могу сказать только то, что нам удалось сыграть в свой футбол, так, как мы планировали. Мы были очень близки к тому, чтобы выйти в плей-офф.

– Как готовились сдержать Месси?

– Мы знали, кто такой Месси и готовились к нему. В первом тайме у него был всего один момент, но он смог его реализовать. У Аргентины вся команда отличная, много потрясающих игроков. Но мы действовали очень хорошо, у нас все получалось. И я никого не виню в нашем поражении.

– Игало промазал из отличной позиции.

– Он отличный форвард, у него большой опыт. Думаю, он справится и сможет пережить этот промах. Когда у него идет игра, он очень опасен. (Игорь НОВИКОВ)

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