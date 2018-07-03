Джон Оби Микел рассказал страшную историю. Отца капитана сборной Нигерии похитили перед матчем ЧМ с Аргентиной

Полузащитник и капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел заявил, что его отец был похищен перед матчем ЧМ-2018 со сборной Аргентины (1:2).

- Я был в замешательстве, - цитирует нигерийца ESPN. - Я не знал, что делать. Но прежде всего я знал, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Я должен был "отключить" голову и сосредоточиться на том, чтобы представлять свою страну. Мне сказали, что если я сообщу властям или еще кому-то, то моего отца сразу застрелят. И я не хотел обсуждать это с тренером, потому что мне не хотелось, чтобы это отвлекало его и команду перед столь важным матчем. Я хотел поговорить об этом, но не мог.

Вчера полиция Нигерии освободила отца Микела, после чего о похищении узнали СМИ. Отметим, что Па Майкл Оби попал в руки похитителей во второй раз. Впервые это случилось в 2011 году - тогда его освободили через 10 дней.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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