Джон Оби Микел - о судействе матча с Аргентиной: "Есть большие команды, есть маленькие…"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел после матча чемпионата мира-2018 с Аргентиной (1:2) выразил мнение, что его команда должна была получить право на еще один 11-метровый удар при счете 1:1. Даже ничьей было достаточно африканской команде для выхода в плей-офф, тогда как добытая в концовке победа вывела в 1/8 финала латиноамериканцев.
Игра рукой? Судья правильно не назначил пенальти в ворота Аргентины
– Что думаете о судействе?
– Я был уверен, что там был пенальти. Не понимаю, как его можно было не назначить. Я спросил у судьи, был ли пенальти. Он сказал: "Да". Но почему не поставили пенальти? Он сказал, что не знает. Мы должны были забить с этого пенальти, но так уж сложилось.
– Что думаете о ВАР?
– Не хочу комментировать это. Но есть большие команды, есть маленькие... Не хочу об этом говорить.
– Нигерия – маленькая страна?
– Мне нечего сказать на это.
– Какие у Аргентины шансы на ЧМ?
– У нее отличная команда, думаю, она сможет выступить хорошо. Теперь они могут расслабиться и играть в свой футбол. Но мы заставили их попотеть, и я горжусь нашей командой. Мы отлично постарались сегодня, но мне остается только поздравить Аргентину. (Игорь НОВИКОВ)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь