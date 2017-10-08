Джон Оби Микел: "Нигерия готова к чемпионату мира"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел поздравил своих партнеров по команде с выходом в финальную стадию чемпионата мира-2018. Нигерийцы 7 октября обыграли Замбию (1:0) и досрочно выиграли группу.

- Желание успеха помогло нам выиграть, - цитирует allnigeriasoccer.com Микела. - Я горжусь игроками, и мы готовы к чемпионату мира.

Первый тайм был довольно сложным. В перерыве мы сказали сами себе, что необходимо победить Замбию.

У замбийцев большое будущее, они дали нам серьезный бой, и нам повезло забить гол.