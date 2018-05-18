Джо Харт - о невызове в сборную Англии на ЧМ-2018: "Я опустошен"

Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт тяжело воспринял непопадание в сборную Англии на чемпионат мира-2018. 31-летний голкипер сыграл в девяти матчах отборочного турнира ЧМ-2018 из десяти, но не вошел в окончательную заявку.

"Не буду врать, я опустошен. После двух лет попыток извлечь максимум из сложной ситуации, такое принять тяжело. Я горжусь тем, что выкладывался по максимуму в каждой минуте отборочного раунда. Я знаю, что принес команде, но имеем что имеем. Удачи команде. Игроки знают, что хотя меня с ними в этот раз не будет, я надену футболку сборной Англии как болельщик и поддержу ее на протяжении всего пути", - написал Харт в Инстаграме.

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