Джикия считает, что у него есть шанс поехать на ЧМ-2018

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил надежду, что ему удастся восстановиться от травмы к чемпионату мира-2018. Игрок сборной России повредил крестообразные связки в январе в контрольном матче и перенес операцию.

- Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.

- Есть хотя бы призрачный шанс, что вы восстановитесь до чемпионата мира?

- Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю.