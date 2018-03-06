Джикия считает, что у него есть шанс поехать на ЧМ-2018

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил надежду, что ему удастся восстановиться от травмы к чемпионату мира-2018. Игрок сборной России повредил крестообразные связки в январе в контрольном матче и перенес операцию.
- Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.
- Есть хотя бы призрачный шанс, что вы восстановитесь до чемпионата мира?
- Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю.
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dintos
Давай,Жора,старайся,без тебя будет совсем туго...
19:36