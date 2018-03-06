16:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джикия считает, что у него есть шанс поехать на ЧМ-2018

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил надежду, что ему удастся восстановиться от травмы к чемпионату мира-2018. Игрок сборной России повредил крестообразные связки в январе в контрольном матче и перенес операцию.

- Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Более подробные сроки станут известны после второго теста 22 марта.

- Есть хотя бы призрачный шанс, что вы восстановитесь до чемпионата мира?

- Конечно, есть шансы. Все, что зависит от меня, я делаю.

Опрос

Кто должен играть в сборной России на ЧМ вместо травмированных Джикии и Васина?
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http://spartak.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=952527

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dintos

Давай,Жора,старайся,без тебя будет совсем туго...

19:36

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