Джиган пригласил бразильского фаната выступить с ним дуэтом

Рэпер Джиган оказался в восторге от пародии на свой клип ДНК с бразильским болельщиком-мемом Томером Савойей, информирует ren.tv. Артист записал видеообращение, в котором сказал, что приглашает бразильца на свой концерт, где хочет спеть с ним дуэтом свой трек.
- Благодаря тебе мой трек ДНК стал негласным гимном ЧМ, – отметил Джиган.
Также он отметил, что блогер очень веселый парень.
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Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2018-06-22/dzhigan-priglasil-brazilskogo-bolelshchika-mema-vystupit-s-nim-duetom-na-svoem