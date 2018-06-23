Джиган пригласил бразильского фаната выступить с ним дуэтом

Рэпер Джиган оказался в восторге от пародии на свой клип ДНК с бразильским болельщиком-мемом Томером Савойей, информирует ren.tv. Артист записал видеообращение, в котором сказал, что приглашает бразильца на свой концерт, где хочет спеть с ним дуэтом свой трек.

- Благодаря тебе мой трек ДНК стал негласным гимном ЧМ, – отметил Джиган.

Также он отметил, что блогер очень веселый парень.

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