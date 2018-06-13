Джейми Варди: "Политические отношения между Россией и Англией не влияют на нашу сборную"

Нападающий сборной Англии Джейми Варди после открытой тренировки на базе в Зелиногорске рассказал о том, что игроки команды не думают о политике. По его словам, сборная готова показывать свой максимум на чемпионате мира.

– Отель отличный, но я не успел погулять и посмотреть окрестности, – сказал Варди. – Весь вечер смотрел Sky Sports. Тренировка прошла хорошо, поле тут замечательное. Каждый из 23 игроков, кто прибыл в Россию, чувствует себя хорошо, мы готовы показать свой максимум на чемпионате мира.

– На сборную оказывали влияние политические отношения между Россией и Англией?

– Никаких проблем в этом плане не было. Мы здесь представляем нашу страну, так что не думаем о политике. Футбол далек от нее, и на нашу сборную это никак не влияет.

– Знаете ли вы что-нибудь на русском?

– "Спасибо". Больше пока не знаю ничего. (Гоша ЧЕРНОВ, Игорь НОВИКОВ)

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