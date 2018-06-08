Джейми Каррагер: "Мне никогда не нравилось играть на чемпионатах мира"

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер признался, что он не получал удовольствия от выступления на чемпионатах мира.

- Мне никогда не нравилось играть на чемпионатах мира, - цитирует бывшего футболиста The Telegraph. - Я не горжусь этим признанием. Честно говоря, для меня это одно из наибольших разочарований как для футболиста. Если бы вернуть время назад, я бы относился к этому по-другому. Выступление за сборную Англии должно быть честью, сейчас же это стало обузой. Буду честен - я виню в этом себя. Все могло сложиться лучше. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы наслаждался выступлениями за сборную.

Сборная Англии сыграет на ЧМ-2018 в группе G с командами Бельгии, Панамы, и Туниса.

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