Джесси Лингард: "Не думаю, что в матче с Колумбией Англии надо менять игровой стиль"

Нападающий сборной Англии Джесси Лингард заявил, что команда не будет менять стиль игры в матче 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии. Встреча команд состоится 3 июля в Москве.

- Радамель Фалькао (нападающий Колумбии. – Прим. "СЭ") отлично завершает атаки, он прекрасен в чужой штрафной. С ним нужно быть осторожными, потому что всегда легко сфолить и получить пенальти в свои ворота. Мы знаем об этом перед матчем, так что постараемся с ним справиться, - цитирует "Р-Спорт" Лингарда. - Не думаю, что нам нужно менять свой игровой стиль. Мы способны сохранить и его, и успешный результат. Надеюсь, уже в матче с Колумбией вы сможете в этом убедиться.

Колумбия - Англия: текстовая трансляция 3 июля в 21.00 по московскому времени. Москва, "Спартак"