Джером Боатенг: "В игре сборной Германии нужно многое менять"

Защитник сборной Германии Джером Боатенг - о поражении от Мексики (0:1) в матче ЧМ-2018.
- В следующем матче нужно сыграть куда лучше. Появилось ли больше шансов у других команд в группе? Посмотрим. Рано говорить о раскладах.
- Что вам нужно изменить в игре?
- После сегодняшнего - многое. Мы плохо сыграли в первом тайме, дали четыре-пять шансов забить гол.
- Что делать, чтобы сыграть лучше?
- Показать командную игру, создавать больше моментов, быть более агрессивными. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/