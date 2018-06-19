Джером Боатенг: "Россия - впечатляющая страна с красивыми городами"

Защитник сборной Германии Джером Боатенг признался, что ему нравится в России, где проходит чемпионат мира-2018​. Немецкая команда базируются на базе московского ЦСКА в Ватутинках.

- Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо, - цитирует "Газета.Ru" Боатенга. - В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами. Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, мы проиграли Мексике со счетом 0:1, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией.

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