Джереми Кларксон - хорватам: "Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит"

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Твиттере поздравил сборную Хорватии с выходом в финал чемпионата мира. В 1/2 финала "шашечные" обыграли Англию (2:1. - доп. время).

"Хорошо сыграно, Хорватия, - написал Кларксон. - Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит".

Президентом Хорватии является 50-летняя Колинда Грабар-Китарович, премьер-министром Великобритании - 61-летняя Тереза Мэй.

Well done Croatia. You were better than us. And your president is better looking – Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 11 июля 2018 г.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь