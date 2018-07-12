12:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джереми Кларксон - хорватам: "Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит"


Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Твиттере поздравил сборную Хорватии с выходом в финал чемпионата мира. В 1/2 финала "шашечные" обыграли Англию (2:1. - доп. время).

"Хорошо сыграно, Хорватия, - написал Кларксон. - Вы были лучше нас. И ваш президент лучше выглядит".

Президентом Хорватии является 50-летняя Колинда Грабар-Китарович, премьер-министром Великобритании - 61-летняя Тереза Мэй.

Хорватия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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