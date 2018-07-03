Джердан Шачири: "Такой футбол тяжело смотреть по телевизору"

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира со Швецией (0:1).

- Думаю, у нас хорошее поколение и я горжусь нашей сборной. В последние четыре года мы выступали очень хорошо. К нам присоединились несколько молодых игроков и получился отличный симбиоз. Горжусь тем, как мы начали турнир, как играли на чемпионате мира.

- Были шансы победить сегодня?

- Мы очень разочарованы этим поражением, потому что видел, что наши амбиции были выше. И шансы у нас были. Понимаете, мы играли не против Германии, а против Швеции. Мы были лучше. Конечно, Швеция - хорошая команда, но и удача была на их стороне.

- Гол вышел курьезным?

- Наш голкипер мог поймать этот мяч, удар был не слишком-то и силен. Их надо уважать, они продержались весь матч. Они заслужили эту победу.

- Как вы действовали в атаке, почему ничего не получилось?

- Я старался выходить в атаку, пытался сделать что-то, но было тяжело. Нельзя сделать все на свете. В будущем надо играть лучше.

- Вам не показалось, что игра была скучной?

- Ну, немного. Может, такой футбол тяжело смотреть по телевизору. Могу сказать, что не всегда красивый футбол приносит победы. Шведы защищались, затем забили и снова опустились в защиту. И победили. У них хорошо организованная команда, настоящий коллектив. Когда команда сидит у ворот и дает играть только тебе, это тяжело. Но многие маленькие команды показывают отличную игру. В Европе больше нет маленьких команд.

- После вашей выходки в матче с Сербией начались разговоры о политике.

- Мы не играем для политики. Это медиа раздувает все. Для нас это ничто. Все нормально. Каждый может делать то, что хочет. (Игорь НОВИКОВ)