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Дженк Тосун не сыграет с Россией из-за дисквалификации

Дженк ТОСУН. Фото REUTERS
Дженк ТОСУН. Фото REUTERS

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун не сможет принять участие в товарищеском матче  против России. Об этом "СЭ" рассказали в пресс-службе национальной команды.

- Дженка нет в расположении национальной команды. Он не приехал с нами в Россию, потому что он пропустит матч из-за дисквалификации согласно регламенту ФИФА, - отметили в пресс-службе сборной Турции.

Тосун получил красную карточку в предыдущем матче турецкой команды с Тунисом (2:2). Ранее "СЭ" сообщил, что на совещании перед матчем Россия – Турция был поднят вопрос о, возможно, неправомерном участии в матче одного из футболистов гостей. (Игорь НОВИКОВ)

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Россия - Турция

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