Джексон Ирвайн: "Хочу, чтобы сборная Австралии сыграла на ЧМ-2018 с Англией"

Полузащитник "Халл Сити" и сборной Австралии Джексон Ирвайн в преддверии жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 отметил, что австралийцы зарекомендовали себя как завсегдатаи мирового первенства. Хавбек также добавил, что желает сыграть против Англии на ЧМ.

– Я очень хочу посмотреть, кого Австралия получит в соперники по группе на ЧМ-2018, – цитирует клубная пресс-служба Ирвайна. – Мы зарекомендовали себя как завсегдатаи на мировом первенстве.

Я бы хотел сыграть со сборной Англии, потому что, когда в прошлый раз мы играли в товарищеском матче, это был потрясающий опыт.

Как команда, мы постоянно совершенствуемся. Футбол в Австралии один из основных видов спорта. Игра постоянно растет в стране, и поэтому важно, чтобы мы участвовали в таких крупных соревнованиях.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира.

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