Джефферсон Фарфан: "Я нашел свой футбол, отсюда и возвращение в сборную Перу"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что рад вновь получить вызов в сборную Перу, информирует клубная пресс-служба. 1 сентября в отборочном турнире чемпионата мира-2018 Перу примет Боливию, а 6 сентября сыграет в гостях с Эквадором. В последний раз 32-летний Фарфан вызывался в сборную в марте 2016 года.

– Почему вас долго не вызывали в сборную Перу? Может, были конфликты с тренером?

– Никаких конфликтов не было. Я был травмирован, поэтому долго не играл. Сейчас все хорошо, я нашел свой футбол, попал в хороший ритм – отсюда и вызов. Уже утром вылетаю!

– Уверенность в себе растет?

– Конечно. У нас ровная игра во всех линиях, все друг за друга бьются. Помогаем друг другу при потере мяча – болельщики это видят. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.