Джефферсон Фарфан: "Слухи об отстранении сборной Перу до меня не дошли"

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан ничего не слышал о том, что национальная команда может быть отстранена от участия в чемпионате мира-2018 года. Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. Предполагалось, что в этом случае место перуанцев на турнире займет сборная Италии.

– Сейчас пошли разговоры, что сборную Перу могут отстранить от чемпионата мира из-за того, что правительство берет федерацию футбола под свою опеку. Как вы к этому относитесь? – вопрос Фарфану.

– Я не знаю. Может, что-то упустил? Я был в воздухе и эти слухи до меня пока не дошли.

– Полет в Хабаровск уже не так страшен после всех ваших перелетов?

– Я уже привык к долгим выездам. Для меня это будет очередной длительный полет. Самое главное, чтобы не зря туда слетали. Надо вернуться с положительным результатом.

– Помните, когда последний раз оформляли дубль?

– В игре против "Зенита". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.