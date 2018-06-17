Джефферсон Фарфан: "Семин сумел сделать меня сильнее"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан назвал время, проведенное в российском клубе, толчком для его карьеры. Вместе с тем, 33-летний хавбек сказал, что хотел бы вернуться играть на родину.

В начале июня "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном на два года.

– Насколько выступления в "Локомотиве" помогли вам вырасти до основного игрока сборной Перу?

– Футбол в Перу и России очень различается, - цитирует "Газета.Ru" Фарфана. - Естественно, любой опыт выступления за клуб из другой страны помогает тебе развиваться. Так что те полтора года, которые я уже успел провести в составе железнодорожников, стали настоящим толчком для моей карьеры.

Да, мне пришлось постараться, чтобы вернуться в строй. Но в команде под руководством Юрия Семина я приобрел много полезных навыков, которые позволили мне выйти в стартовом составе сборной Перу. Но я не буду скрывать, что мне хотелось бы в дальнейшем вернуться к себе домой. Все же на родине играть комфортнее.

– Чем отличаются методы работы Семина от стиля главного тренера сборной Рикардо Гареки?

– Они оба – прекрасные специалисты со своими особенностями работы. Не хотелось бы их сравнивать. Это будет неправильно. Однако я хочу сказать большое спасибо Семину за то, что он сумел сделать меня сильнее. Также благодарю болельщиков "Локомотива" за поддержку – я ее чувствую.

Накануне, 16 июня, сборная Перу в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018 проиграла Дании (0:1). Также датчане в группе C сыграют с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва, "Лужники").

Мировое первенство стартовало в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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