Джефферсон Фарфан: "Сборная Перу имела возможность забить вплоть до конца матча"

Футболист московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан заявил, что его сборная допустила одну ошибку в матче первого тура чемпионата мира против команды Дании. Датчане добились победы со счетом 1:0.

- Это был великолепный матч, но мы допустили одну ошибку, которая в итоге привела к поражению, - цитирует ТАСС Фарфана. - Мы до конца матча имели возможности забить. Но этот матч уже прошел, и мы думаем о команде Франции.

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